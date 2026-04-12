बिजनौर में दर्दनाक हादसा: लकड़ी लदी ट्रॉली पलटी, बोझ तले दबने से चालक ने तोड़ा दम, परिजनों में मचा कोहराम

Tractor Trolley Accident Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र में रविवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नहटौर-कोतवाली देहात मार्ग पर गांव फुलसंदा के पास लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे के दौरान ट्रॉली में लदे भारी लकड़ी के लट्ठे चालक के ऊपर गिर गए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।