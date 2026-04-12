बिजनौर में दर्दनाक हादसा: लकड़ी लदी ट्रॉली पलटी, बोझ तले दबने से चालक ने तोड़ा दम, परिजनों में मचा कोहराम

बिजनौर में दर्दनाक हादसा | AI Generated Image
Tractor Trolley Accident Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र में रविवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नहटौर-कोतवाली देहात मार्ग पर गांव फुलसंदा के पास लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे के दौरान ट्रॉली में लदे भारी लकड़ी के लट्ठे चालक के ऊपर गिर गए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
यह हादसा रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे उस समय हुआ जब रुखड़ियो गांव निवासी राजेंद्र सिंह अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली में पॉपुलर की लकड़ी भरकर नजीबाबाद की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फुलसंदा गांव के पास अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरा। पलटते ही ट्रॉली में लदे भारी-भरकम लकड़ी के लट्ठे सीधे चालक पर आ गिरे, जिससे वह दब गया और बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला।
हादसे की सूचना मिलते ही नहटौर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने खुद रेस्क्यू अभियान की कमान संभाली। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की मदद से भारी लकड़ी के लट्ठों को हटाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद चालक राजेंद्र सिंह के शव को ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला जा सका। इस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे।
मृतक की पहचान रुखड़ियो गांव निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। उनके परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं। हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल है और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जाएगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन के अनियंत्रित होने से यह दर्दनाक दुर्घटना हुई है।
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