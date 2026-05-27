बिजनौर में BJP नेता ने महिला डॉक्टर को बेहोश करके किया गंदा काम, अब पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

सांकेतिक AI इमेज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में महिला डॉक्टर के साथ भाजपा के जिला मंत्री ने नशीला पदार्थ खिलाकर गलत काम किया। बीजेपी नेता ने नशीला पदार्थ खिलाकर महिला डॉक्टर का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। अब आरोपी वीडियो वायरल करने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहा है। भाजपा जिला मंत्री से परेशान महिला डॉक्टर ने थाना में तहरीर देकर भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरी तरफ भाजपा जिलाध्यक्ष ने जिला मंत्री को पद और पार्टी से निकाल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना चांदपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चांदपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में महिला डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम चलाती है। उसके पति की मौत 29 जुलाई 2025 को हो गई थी। महिला डॉक्टर ने बताया कि नर्सिंग होम में भाजपा नेता प्रभात यादव अपनी पत्नी के साथ आता था। इसलिए उससे जान-पहचान हो गई थी। प्रभात यादव महिला डॉक्टर के घर भी आने-जाने लगा। पति की मौत की संवेदना प्रकट करने के नाम पर वह महिला से गलत हरकतें करने लगा। इसके बाद महिला डॉक्टर ने प्रभात यादव को अस्पताल और घर आने से मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माना।
महिला डॉक्टर ने बताया कि करीब 3 महीने पहले प्रभात यादव उसके नर्सिंग होम में आया और धोखे से खाने वाली चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद प्रभात यादव ने महिला की फोटो और आपत्तिजनक वीडियो बना ली। वीडियो-फोटो दिखाकर पैसे मांगने लगा, जिससे उसे काफी मानसिक पीड़ा हो रही है। इस संबंध में उन्होंने अपने ससुराल और मायके वालों के लिए बातचीत की। उन्होंने भी प्रभात यादव को समझने का प्रयास किया, लेकिन प्रभात यादव ने उन्हें भी धमकी दी। पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की।
महिला के आरोपों का प्रभात यादव ने खंडन किया है। प्रभात यादव ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए कहा- मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक चांदपुर राहुल सिंह ने बताया कि प्रभात यादव के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी प्रभात यादव को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगी है। महिला डॉक्टर को बयान के लिए बुलाया गया है।
इधर भाजपा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने निष्कासन पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा जिला मंत्री प्रभात यादव को अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी दायित्वों से निष्कासित कर दिया गया।
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