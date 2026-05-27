बिजनौर में BJP नेता ने महिला डॉक्टर को बेहोश करके किया गंदा काम, अब पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चांदपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में महिला डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम चलाती है। उसके पति की मौत 29 जुलाई 2025 को हो गई थी। महिला डॉक्टर ने बताया कि नर्सिंग होम में भाजपा नेता प्रभात यादव अपनी पत्नी के साथ आता था। इसलिए उससे जान-पहचान हो गई थी। प्रभात यादव महिला डॉक्टर के घर भी आने-जाने लगा। पति की मौत की संवेदना प्रकट करने के नाम पर वह महिला से गलत हरकतें करने लगा। इसके बाद महिला डॉक्टर ने प्रभात यादव को अस्पताल और घर आने से मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माना।