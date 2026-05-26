तीन बेटियों के सिर से उठा पिता का साया: उन्नाव हादसे में बिजनौर के दो युवकों की मौत, उजड़ गईं परिवार की खुशियां

जानकारी के मुताबिक बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव भोगनवाला निवासी 40 वर्षीय रईस पुत्र मोहम्मद शमीम और 30 वर्षीय जैनुल ट्रक से बिहार से मक्का लेकर आ रहे थे। सोमवार तड़के करीब चार बजे दोनों ने उन्नाव के औरास क्षेत्र में दिपवल गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की पार्किंग लेन में अपना ट्रक खड़ा किया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक के टायर की हवा जांचने के बाद छोटे सिलेंडर पर चाय बना रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे ट्रक चालक को झपकी आ गई और उसने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी।