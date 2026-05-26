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तीन बेटियों के सिर से उठा पिता का साया: उन्नाव हादसे में बिजनौर के दो युवकों की मौत, उजड़ गईं परिवार की खुशियां

Bijnor News: उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बिजनौर के दो युवकों की मौत हो गई। चाय बनाते समय खड़े ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे तीन बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया।

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बिजनोर

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Mohd Danish

May 26, 2026

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तीन बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

Unnao Expressway Truck Accident:उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने बिजनौर के दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। हादसे में बिजनौर के रहने वाले ट्रक चालक रईस और उनके साथी जैनुल की मौत हो गई। दोनों बिहार से मक्का लेकर लौट रहे थे, लेकिन उन्नाव पहुंचते-पहुंचते उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

टायर चेक करने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव भोगनवाला निवासी 40 वर्षीय रईस पुत्र मोहम्मद शमीम और 30 वर्षीय जैनुल ट्रक से बिहार से मक्का लेकर आ रहे थे। सोमवार तड़के करीब चार बजे दोनों ने उन्नाव के औरास क्षेत्र में दिपवल गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की पार्किंग लेन में अपना ट्रक खड़ा किया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक के टायर की हवा जांचने के बाद छोटे सिलेंडर पर चाय बना रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे ट्रक चालक को झपकी आ गई और उसने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बचने का मौका नहीं मिला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रईस और जैनुल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों और पुलिस ने तुरंत दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

तीन बेटियों और एक बेटे पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक रईस अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां और एक बेटा है। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव के लोगों के मुताबिक रईस मेहनतकश और शांत स्वभाव के इंसान थे, जो परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए लगातार मेहनत करते थे। वहीं जैनुल अभी अविवाहित थे और परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाते थे। दोनों की मौत से गांव भोगनवाला में शोक की लहर दौड़ गई।

सूचना मिलते ही उन्नाव के लिए रवाना हुए परिजन

हादसे की जानकारी मिलते ही दोनों परिवारों के सदस्य बिजनौर से उन्नाव के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ट्रक चालक को आई झपकी मानी जा रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और चालक की थकान जैसे मुद्दों को सामने ला दिया है।

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Published on:

26 May 2026 08:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / तीन बेटियों के सिर से उठा पिता का साया: उन्नाव हादसे में बिजनौर के दो युवकों की मौत, उजड़ गईं परिवार की खुशियां

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