कश्मीर में नाबालिग का धर्म परिवर्तन मामला: बिजनौर पुलिस किशोर और आरोपी को लेकर लौटी, जानें पूरा मामला

Kashmir Conversion Case: बिजनौर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा से नाबालिग किशोर और आरोपी वसीम को लेकर बिजनौर लौट आई है। मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और किशोर से लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहला-फुसलाकर दबाव बनाने और मानसिक रूप से प्रभावित करने जैसे पहलुओं की भी जांच की जा रही है।