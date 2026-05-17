BJP को चुनौती देंगे चंद्रशेखर आज़ाद! ‘विजय’ के मॉडल से हैं उत्साहित, यूपी के लिए तैयार किया खास प्लान

आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) ने पहली बार 2022 के UP चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन सभी सीटों पर जमानत ज़ब्त हो गई। चंद्रशेखर ने खुद गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्हें सिर्फ़ 7,640 वोट मिले और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद उन्होंने नगीना में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। उनका असली मुकाबला यहां BJP उम्मीदवार ओम कुमार से था। माना जा रहा था कि मोदी लहर के बीच बीजेपी आसानी से सीट अपने नाम कर लेगी, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। चंद्रशेखर ने नगीना सीट 1.51 लाख से भी अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत ली। इस शानदार जीत से उत्साहित चंद्रशेखर 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं।