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बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: शादी के एक महीने बाद युवक की मौत, ट्रैक्टर ने रौंदा

Bijnor Accident: बिजनौर के धामपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 28 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया।

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बिजनोर

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Mohd Danish

May 03, 2026

bijnor tractor bike accident youth death

बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा | AI Generated Image

Bijnor Accident Youth Death: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर-स्योहारा मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पीछे से आकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान 28 वर्षीय मोहसिन पुत्र जमील निवासी शेरकोट के रूप में हुई है, जो अपने साथी इमरान पुत्र हस्सू पहलवान के साथ बाइक से घर लौट रहे थे।

हादसे की पूरी घटना

जानकारी के अनुसार, मोहसिन अपनी बुआ के घर गैस सिलेंडर देकर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह धामपुर मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से तेज गति में आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहसिन सड़क पर गिर गया और ट्रैक्टर का पहिया उसके पेट के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसके साथ बैठा इमरान इस हादसे में घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया।

एक महीने पहले ही हुई थी मोहसिन की शादी

इस दर्दनाक घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि मोहसिन की शादी महज एक महीने पहले ही नगीना में हुई थी। शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को गम में डुबो दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

पुलिस कार्रवाई शुरू

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही हादसे में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है।

सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धामपुर-स्योहारा मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि इस मार्ग पर स्पीड कंट्रोल के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं और नियमित रूप से पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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Published on:

03 May 2026 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: शादी के एक महीने बाद युवक की मौत, ट्रैक्टर ने रौंदा

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