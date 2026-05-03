बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: शादी के एक महीने बाद युवक की मौत, ट्रैक्टर ने रौंदा

इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धामपुर-स्योहारा मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि इस मार्ग पर स्पीड कंट्रोल के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं और नियमित रूप से पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।