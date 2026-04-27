बिजनौर में 2 मई को सीएम योगी का दौरा, प्रशासन अलर्ट मोड पर; विकास परियोजनाओं की तैयारी तेज

बिजनौर में 2 मई को सीएम योगी का दौरा | Image - X/@myogiadityanath
CM Yogi Bijnor Visit: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि मुख्यमंत्री का दौरा सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, उप कृषि निदेशक डॉ. घनश्याम सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए दिनकर भारती, डीसी एनआरएलएम योगेंद्र यादव और जिला विद्यालय निरीक्षक जयकरण यादव सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियों का बंटवारा किया और तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रस्तावित शिलान्यास और लोकार्पण परियोजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करें। साथ ही, इन परियोजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को नामित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।
जिलाधिकारी ने कृषि उपनिदेशक को कार्यक्रम स्थल पर जैविक उत्पादों, फूलों और सब्जियों के स्टाल लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कृषि योजनाओं के लाभार्थी कार्यक्रम में उपस्थित रहें। वहीं, परियोजना निदेशक डीआरडीए और उपायुक्त उद्योग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी अपने-अपने विभागों के स्टाल लगाने और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत रणनीति तैयार की गई। जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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