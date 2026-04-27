बिजनौर में 2 मई को सीएम योगी का दौरा, प्रशासन अलर्ट मोड पर; विकास परियोजनाओं की तैयारी तेज

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत रणनीति तैयार की गई। जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।