बिजनौर में चेन स्नैचिंग का पर्दाफाश: महिला के कुंडल छीनने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया माल

Snatching Accused Arrested Bijnor:यूपी की बिजनौर पुलिस ने 23 अप्रैल को हुई छिनैती की वारदात का सफल खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने एक महिला के कानों से सोने के कुंडल झपटकर फरार होने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से लूटे गए कुंडल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।