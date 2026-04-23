बिजनौर में ऑनर किलिंग: प्रेम संबंध से नाराज पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या की, गिरफ्तार

Father kills daughter for honor: बिजनौर में हृदयविदारक घटना सामने आई है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक पिता अपनी 17 वर्षीय पुत्री की पिटाई कर रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को डायल 112 पर मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को नाबालिग पुत्री मृत अवस्था में मिली। पिता ने बेटी की हत्या कर दी कि जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उच्चाधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पूछताछ में जानकारी हुई कि मृतक गांव की ही रहने वाली एक व्यक्ति से बातचीत करती थी। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।