सत्ता परिवर्तन रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट, घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद के घर के बाहर और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। उनके घर के आसपास आने-जाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से बिजनौर के नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाली रैली का कार्यक्रम पूरी तरह प्रभावित हो गया है।