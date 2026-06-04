4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

सत्ता परिवर्तन रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट, घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

Satta Parivartan Rally: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) को पुलिस ने हाउस अरेस्ट (Chandrashekhar Azad House arrest) कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद 'सत्ता परिवर्तन रैली' निकालने जा रहे थे।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Vinay Shakya

Jun 04, 2026

चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान

चंद्रशेखर आजाद (फाइल फोटो- पत्रिका)

Chandrashekhar Azad House Arrest: उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनकी प्रस्तावित 'सत्ता परिवर्तन यात्रा' रैली से ठीक पहले धामपुर स्थित आवास पर यह कार्रवाई की गई।

चंद्रशेखर के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद के घर के बाहर और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। उनके घर के आसपास आने-जाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से बिजनौर के नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाली रैली का कार्यक्रम पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

प्रशासन पर दवाब बनाने का आरोप

चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रसाशन पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे प्रशासनिक दबाव और यात्रा को विफल करने की साजिश बताया है। चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं।

चंद्रशेखर बोले- हम संवैधानिक लोग हैं

चंद्रशेखर आजाद ने हाउस अरेस्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 'X' पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा- हम संवैधानिक लोग हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो हम संवैधानिक रास्ता निकालेंगे। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर वह सरकार के इशारे पर धमकाने का काम करेगी तो इसका हल भी बातचीत से निकालेंगे।

चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी हाल में अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में 'सत्ता परिवर्तन यात्रा' शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बढ़ती बेरोजगारी, बिजली दरों में वृद्धि, पेट्रोल-डीजल की महंगाई, बहन-बेटियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है।

पूरे UP में सत्ता परिवर्तन यात्रा' निकालना चाहते हैं चंद्रशेखर

नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने दावा किया कि 'सत्ता परिवर्तन यात्रा' को पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस दौरान जनता से सीधा संवाद किया जाएगा और उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। चंद्रशेखर ने विश्वास जताया था कि जनता का समर्थन मिलने पर बेहतर परिणाम आएंगे और आजाद समाज पार्टी सत्ता की शीर्ष कुर्सी तक पहुंचेगी।

सुवेंदु अधिकारी PA हत्याकांड: बलिया में ज्ञानेंद्र सिंह ने किया सरेंडर, आरोपी की पत्नी बोलीं- फंसाया जा रहा है

ये भी पढ़ें
Suvendu Adhikari PA Murder Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 06:52 pm

Published on:

04 Jun 2026 06:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / सत्ता परिवर्तन रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट, घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का दौरा कल : विकास योजनाओं की देंगे सौगात, विस्थापित परिवारों को बांटेंगे भूमिधर प्रमाण पत्र

cm yogi adityanath bijnor visit development projects june 1
बिजनोर

बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, ध्वस्त की गई 5 बीघा में फैली प्लाटिंग, मचा हड़कंप

bijnor illegal colony bulldozer action dhampur mohra village
बिजनोर

बिजनौर में BJP नेता ने महिला डॉक्टर को बेहोश करके किया गंदा काम, अब पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Marital Rape Cigarette Burns Case
बिजनोर

तीन बेटियों के सिर से उठा पिता का साया: उन्नाव हादसे में बिजनौर के दो युवकों की मौत, उजड़ गईं परिवार की खुशियां

unnao expressway truck accident bijnor deaths
बिजनोर

बिजनौर में अनोखी चोरी, इंसान नहीं, इस बार कुत्ता निकला ‘चोर’! मुंह में दबाकर भागा नोटों से भरा बैग, देखें विडियो

Bijnor incident, money bag theft
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.