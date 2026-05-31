बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, ध्वस्त की गई 5 बीघा में फैली प्लाटिंग, मचा हड़कंप

Illegal Colony Bulldozer Action:यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। स्योहारा रोड स्थित गांव मोहड़ा में कृषि भूमि पर नियमों को दरकिनार कर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी किए किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती।