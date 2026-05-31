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बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, ध्वस्त की गई 5 बीघा में फैली प्लाटिंग, मचा हड़कंप

Bijnor News: बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव मोहड़ा में करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

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बिजनोर

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Mohd Danish

May 31, 2026

bijnor illegal colony bulldozer action dhampur mohra village

बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

Illegal Colony Bulldozer Action:यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। स्योहारा रोड स्थित गांव मोहड़ा में कृषि भूमि पर नियमों को दरकिनार कर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी किए किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती।

महिला की शिकायत पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, गांव अल्हैपुर निवासी पल्लवी ने प्रशासन से शिकायत की थी कि गांव मोहड़ा में कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भूमि का उपयोग बदलने और संबंधित विभागों से स्वीकृति प्राप्त किए बिना कॉलोनी विकसित करने का काम चल रहा है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग और विनियमित क्षेत्र विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

जांच में सामने आई अनियमितताओं की पुष्टि

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर की गई जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच टीम ने पाया कि लगभग पांच बीघा कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित करने की तैयारी चल रही थी। न तो भूमि की श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई थी और न ही कॉलोनी का नक्शा संबंधित विभाग से स्वीकृत कराया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण पूरी तरह नियमों के विपरीत किया जा रहा था।

एसडीएम के निर्देश पर पहुंची संयुक्त टीम

मामले की पुष्टि होने के बाद एसडीएम के निर्देश पर शनिवार को नायब तहसीलदार कपिल आजाद के नेतृत्व में संयुक्त टीम गांव मोहड़ा पहुंची। टीम में विनियमित क्षेत्र विभाग के वरिष्ठ लिपिक योगेंद्र सिंह, लेखपाल प्रभात कुमार सहित अन्य राजस्व कर्मी शामिल रहे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

बुलडोजर चलाकर तोड़ी गई नींव और चारदीवारी

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से प्लाटिंग के लिए बनाई गई नींव, चारदीवारी और अन्य अस्थायी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर एकत्र रही और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी।

पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। नायब तहसीलदार कपिल आजाद, योगेंद्र सिंह, लेखपाल प्रभात कुमार, छत्रपाल सिंह, राकेश कुमार तथा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना मिलने पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध प्लाटिंग करने वालों को प्रशासन की चेतावनी

अधिकारियों ने कहा कि कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने से पहले सभी वैधानिक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ निर्माण को भी ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Published on:

31 May 2026 08:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, ध्वस्त की गई 5 बीघा में फैली प्लाटिंग, मचा हड़कंप

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