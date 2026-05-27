रामपुर में युवक के सिर में मारी गोली, हथियार लहराते हुए फरार हुए नकाबपोश बदमाश

Youth Shot In Head Rampur: यूपी के रामपुर शहर के राम रहीम ओवरब्रिज पर मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक को सिर में गोली मार दी गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घायल युवक को गंभीर हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।