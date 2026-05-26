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रामपुर

रामपुर में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन: 500 कोडीन सिरप बरामद, 2 तस्कर दबोचे

Rampur News: रामपुर में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 कोडीन सिरप की बोतलें बरामद कीं और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिलारी-सैफनी रोड पर की गई इस कार्रवाई में एक आरोपी फरार हो गया।

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रामपुर

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Mohd Danish

May 26, 2026

rampur 500 codeine syrup seizure two arrested

रामपुर में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन (Image: Patrika)

Codeine Syrup Seizure Rampur: रामपुर में अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 500 कोडीन सिरप की बोतलें बरामद कीं और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बिलारी-सैफनी रोड पर सोमवार-मंगलवार की रात को गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

गुप्त सूचना पर बनी रणनीति

औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार और थाना सैफनी पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना वैध दस्तावेजों के नशीली दवाओं की बड़ी खेप परिवहन की जा रही है। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने इलाके में गश्त और निगरानी तेज कर दी।

घेराबंदी कर दबोचे गए आरोपी

संयुक्त कार्रवाई के तहत टीम ने बिलारी-सैफनी रोड पर घेराबंदी की। इसी दौरान मुरादाबाद जनपद के बिलारी निवासी फहीम और जुबेर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से पांच पेटियों में रखी 500 कोडीन सिरप की बोतलें बरामद हुईं। कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

कानूनी कार्रवाई और जांच प्रक्रिया

बरामद दवाओं को जब्त कर लिया गया है और उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत भी आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का बयान और आगे की जांच

पुलिस ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि नशीली दवाओं का परिवहन और भंडारण बिना किसी वैध दस्तावेज के किया जा रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है।

अवैध नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी

पुलिस और औषधि विभाग अब इस मामले को सिर्फ एक बरामदगी तक सीमित नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसके पीछे सक्रिय पूरे सप्लाई नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह खेप स्थानीय स्तर पर खपाने के लिए लाई जा रही थी और इसके पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे रैकेट का खुलासा होने की संभावना है और आगे कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

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Published on:

26 May 2026 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन: 500 कोडीन सिरप बरामद, 2 तस्कर दबोचे

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