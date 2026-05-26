रामपुर में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन: 500 कोडीन सिरप बरामद, 2 तस्कर दबोचे

पुलिस और औषधि विभाग अब इस मामले को सिर्फ एक बरामदगी तक सीमित नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसके पीछे सक्रिय पूरे सप्लाई नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह खेप स्थानीय स्तर पर खपाने के लिए लाई जा रही थी और इसके पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे रैकेट का खुलासा होने की संभावना है और आगे कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।