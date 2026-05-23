Azam Khan Case : दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला की बढ़ेगी सजा? आज कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला

7 साल की सजा मिलने के बाद इस मामले में अलग-अलग अपील दाखिल की गई थी। पहली अपील में उन्होंने अपनी सजा को माफ या कम करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। यानी उनकी 7 साल की सजा तो पक्की है।

दूसरी अपील में सरकारी वकीलों का कहना है कि यह धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला है, इसलिए आजम खान और उनके बेटे की सजा को 7 साल से और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। आज कोर्ट इसी बात पर फैसला देने वाली है कि दोनों की सजा बढ़ेगी या नहीं।