आजम खान-अब्दुल्ला को बड़ा झटका: फर्जी पैन कार्ड केस में 7-7 साल की सजा बरकरार, कोर्ट ने खारिज की अपील

यह मामला साल 2019 में सामने आया था, जब भाजपा नेता और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। जांच के दौरान इस मामले में आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया।