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हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं खान सर, फायरिंग की घटना पर धार्मिक नेता ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Khan Sir News: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर रामपुर के धार्मिक नेता कारी मौलाना जमील हयात ने चिंता जताई है। उन्होंने खान सर को देश का लोकप्रिय शिक्षक बताते हुए बिहार सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाने और छात्रों के बीच भय का माहौल खत्म करने की मांग की है।

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रामपुर

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Mohd Danish

Jun 04, 2026

khan sir coaching centre firing security demand bihar

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं खान सर

Khan Sir Coaching Centre Firing: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के रामपुर से धार्मिक नेता कारी मौलाना जमील हयात ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि खान सर वर्षों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनकी पहचान पूरे देश में एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में बनी हुई है।

हिंदू-मुस्लिम छात्रों को साथ पढ़ाने की मिसाल

मौलाना जमील हयात ने कहा कि खान सर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके संस्थान में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब समाज को एकता और सौहार्द की आवश्यकता है, तब खान सर का शिक्षण मॉडल सामाजिक समरसता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

फायरिंग की घटना को बताया गंभीर

धार्मिक नेता ने पटना में हुई फायरिंग की घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि यह कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का संकेत देती है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर प्रतिदिन हजारों छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, वहां इस प्रकार की घटना होना चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में भय का वातावरण पैदा कर सकती हैं।

बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग

मौलाना जमील हयात ने बिहार सरकार से मांग की कि खान सर और उनके कोचिंग संस्थान की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी छात्र या शिक्षक को डर और असुरक्षा का सामना न करना पड़े। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाएगी।

छात्रों में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

फायरिंग की घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन लोगों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। खान सर के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

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Published on:

04 Jun 2026 08:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं खान सर, फायरिंग की घटना पर धार्मिक नेता ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

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