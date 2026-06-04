हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं खान सर, फायरिंग की घटना पर धार्मिक नेता ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Khan Sir Coaching Centre Firing: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के रामपुर से धार्मिक नेता कारी मौलाना जमील हयात ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि खान सर वर्षों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनकी पहचान पूरे देश में एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में बनी हुई है।