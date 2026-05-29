MP-MLA Court Relief: दोहरे पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, कोर्ट ने 7 साल की सजा रद्द की

भले ही दोहरे पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम खान को राहत मिल गई हो, लेकिन उनके खिलाफ अन्य कई मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं। विधि सूत्रों का कहना है कि यह फैसला कानूनी रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन आने वाले समय में अन्य मामलों की सुनवाई भी राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से अहम बनी रहेगी। फिलहाल रामपुर MP/MLA कोर्ट के इस फैसले ने समाजवादी पार्टी और आजम परिवार को बड़ी राहत दी है। वहीं राजनीतिक गलियारों में अब इस फैसले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।