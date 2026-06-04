4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

रामपुर में लॉन्च हुआ FFS ऐप: किसानों के लिए Good News, घर बैठे होगी खाद की ऑनलाइन बुकिंग, लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति

Rampur News: रामपुर और सीतापुर में FFS ऐप के जरिए अब किसान घर बैठे उर्वरक की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। किसान, आधार या फार्मर आईडी से ऐप पर लॉगिन करके QR कोड के माध्यम से खाद प्राप्त करने की बुकिंग कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Jun 04, 2026

ffs app rampur fertilizer online booking aadhar farmer

रामपुर में लॉन्च हुआ FFS ऐप (सांकेतिक इमेज)

FFS App Rampur: भारत सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक वितरण में अधिक पारदर्शिता, सुविधा और समय की बचत देने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (FFS) मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से अब किसान अपने घर बैठे ही उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। प्रारंभिक चरण में इस डिजिटल व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के रामपुर और सीतापुर जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसे आने वाले समय में अन्य जिलों में भी विस्तार दिया जाएगा।

आधार और फार्मर आईडी से आसान प्रक्रिया

जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि इस ऐप में किसान अपने आधार कार्ड या फार्मर आईडी के माध्यम से आसानी से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद किसान अपने नजदीकी उर्वरक विक्रेता की उपलब्धता देखकर आवश्यक मात्रा में खाद की ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

QR कोड से मिलेगा उर्वरक

अधिकारी के अनुसार, जब किसान बुकिंग पूरी करेंगे तो उनके मोबाइल पर एक बुकिंग आईडी और QR कोड जनरेट होगा। इसी QR कोड के आधार पर किसान निर्धारित विक्रेता से सीधे उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी।

किसानों को लंबी कतारों से मिलेगी राहत

इस नई डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसानों को अब उर्वरक खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह प्रणाली किसानों के समय की बचत करेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानियों से राहत प्रदान करेगी। साथ ही यह व्यवस्था उर्वरक वितरण को अधिक प्रभावी और नियंत्रित बनाएगी।

जिले में पर्याप्त उर्वरक भंडारण की पुष्टि

कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ फसलों के लिए जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में 20,844 मीट्रिक टन यूरिया, 3,794 मीट्रिक टन डीएपी और 8,202 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक का भंडारण उपलब्ध है। विभाग ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शत-प्रतिशत अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

जरूरत से अधिक यूरिया उपलब्ध

जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी दी कि जून माह के लिए निर्धारित 8,563 मीट्रिक टन यूरिया लक्ष्य के मुकाबले इस समय 251 प्रतिशत अधिक यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी स्तर पर उर्वरक की कोई कमी नहीं है और किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायत के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचता है या अनावश्यक रूप से अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करता है, तो तुरंत इसकी शिकायत कंट्रोल रूम में की जाए। शिकायत मिलने पर जांच के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

IITian बाबा का काला साम्राज्य बेनकाब: शिष्यों के खून की होगी जांच, लैपटॉप से खुल सकते हैं बड़े राज

ये भी पढ़ें
iitian baba abhishek mishra drug sexual abuse investigation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में लॉन्च हुआ FFS ऐप: किसानों के लिए Good News, घर बैठे होगी खाद की ऑनलाइन बुकिंग, लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं खान सर, फायरिंग की घटना पर धार्मिक नेता ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

khan sir coaching centre firing security demand bihar
रामपुर

दोहरे पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, कोर्ट ने 7 साल की सजा रद्द की

अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत, दोहरे पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने किया बरी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
रामपुर

आजम खान की बढ़ी सजा की वजह से समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ बचाना मुश्किल! रामपुर में चुनावी समीकरण बदलने के आसार

up politics will it be difficult for samajwadi party to save rampur seat due to azam khan increased sentence
रामपुर

रामपुर में युवक के सिर में मारी गोली, हथियार लहराते हुए फरार हुए नकाबपोश बदमाश

rampur ram raheem bridge youth shot in head
रामपुर

रामपुर में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन: 500 कोडीन सिरप बरामद, 2 तस्कर दबोचे

rampur 500 codeine syrup seizure two arrested
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.