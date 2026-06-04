रामपुर में लॉन्च हुआ FFS ऐप: किसानों के लिए Good News, घर बैठे होगी खाद की ऑनलाइन बुकिंग, लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति

FFS App Rampur: भारत सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक वितरण में अधिक पारदर्शिता, सुविधा और समय की बचत देने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (FFS) मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से अब किसान अपने घर बैठे ही उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। प्रारंभिक चरण में इस डिजिटल व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के रामपुर और सीतापुर जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसे आने वाले समय में अन्य जिलों में भी विस्तार दिया जाएगा।