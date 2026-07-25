Rampur: जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सपा सांसदों ने किया प्रदर्शन, बोले- नहीं गिरने देंगे शिक्षा का मंदिर

Jauhar University News: रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहा विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की ओर से यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरोध में समाजवादी पार्टी ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। सपा पार्टी के सांसदों और पूर्व सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा और कई दिनों से धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया। नेताओं ने भरोसा दिलाया कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।