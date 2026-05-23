Azam Khan Case : आजम खान और अब्दुल्ला की कोर्ट ने बढ़ाई तीन-तीन साल की सजा, अब 10-10 साल रहेंगे जेल में

17 नवंबर 2025 को इसी मामले में MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी तथा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। उसी दिन से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। सरकार ने इस मामले को सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े का गंभीर मामला बताते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी।