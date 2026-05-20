इकरा हसन की हिरासत पर भड़के सपा नेता, रामपुर में बोले- लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध नहीं

रामपुर के चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने प्रेस से बातचीत में भाजपा सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार “महिला सुरक्षा” और “नारी सम्मान” के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब एक महिला सांसद पीड़ित परिवार की मदद और न्याय की मांग को लेकर पहुंचती हैं, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की कथनी और करनी के बीच का अंतर साफ दिखाती है।