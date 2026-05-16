पाकिस्तानी गैंगस्टर से ग्यास के तार: ATS-STF की बड़ी जांच, CRPF सेंटर की जानकारी लीक होने की आशंका से हड़कंप

Pakistan Gangster Connection: पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित संपर्क के आरोप में गिरफ्तार मो. ग्यास मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही हैं और मोबाइल डाटा के जरिए ग्यास के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ग्यास किन लोगों के संपर्क में था और उसके जरिए कौन-कौन लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई संदिग्ध लोगों को भी एजेंसियों ने रडार पर लिया है।