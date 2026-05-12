12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

रामपुर कोर्ट में आजम खान परिवार पर कानूनी शिकंजा: दो पासपोर्ट केस और स्कूल फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई

Rampur News: रामपुर की अदालत में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो अहम मामलों में सुनवाई हुई।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

May 12, 2026

azam abdullah rampur court hearing

रामपुर कोर्ट में आजम खान परिवार पर कानूनी शिकंजा..

Azam Abdullah Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो चर्चित मामलों में मंगलवार को रामपुर की सांसद-विधायक अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। इन मामलों को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में सुनवाई

अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ा पहला मामला दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के आरोप से संबंधित है। इस प्रकरण में सांसद-विधायक अदालत पहले ही अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुना चुकी है। अदालत के फैसले के बाद यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया था, क्योंकि यह सीधे जनप्रतिनिधित्व और दस्तावेजी सत्यता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की अपील

अदालत के फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल कर सजा को चुनौती दी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए सजा बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस शुरू की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मई 2026 की तारीख निर्धारित कर दी।

जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े स्कूल मामले में भी हुई सुनवाई

दूसरा मामला आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले जौहर विश्वविद्यालय परिसर में संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता से जुड़ा है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान विद्यालय की मान्यता दिलाने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और दस्तावेजों में कथित अनियमितताएं की गईं। इस मामले में शहर कोतवाली में आजम खान समेत बेसिक शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

गवाही के दौरान कई अहम बिंदु सामने आए

मंगलवार को हुई सुनवाई में तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी प्रेम सिंह राणा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। सूत्रों के अनुसार, उनकी गवाही के दौरान विद्यालय की मान्यता प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि उनकी गवाही अभी पूरी नहीं हो सकी है और अदालत ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया है।

विद्यालय की मान्यता से जुड़े दस्तावेज तलब

सुनवाई के दौरान अदालत ने विद्यालय की मान्यता प्रक्रिया से जुड़े अभिलेख भी तलब किए हैं, ताकि मामले की तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि अदालत अब उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई 2026 को निर्धारित की गई है।

दोनों मामलों पर राजनीतिक हलकों की नजर

आजम खान और उनके परिवार से जुड़े ये दोनों मामले लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। अदालत में हो रही लगातार सुनवाई और अभियोजन पक्ष की सक्रियता को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में भी इन मामलों को लेकर खास दिलचस्पी बनी हुई है। आने वाली तारीखों पर अदालत की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में आगे की दिशा तय कर सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 May 2026 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर कोर्ट में आजम खान परिवार पर कानूनी शिकंजा: दो पासपोर्ट केस और स्कूल फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान को बड़ी राहत: शत्रु संपत्ति केस में मिली जमानत, लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता अब भी बंद

azam khan bail enemy property case rampur
रामपुर

बंगाल नतीजों से यूपी की सियासत गरमाई: आकाश सक्सेना का दावा, 350 सीटों के साथ भाजपा रचेगी इतिहास

bjp up 350 seats claim akash saxena
रामपुर

रामपुर में तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

rampur bike collision nawabpura death accident
रामपुर

डबल पैन कार्ड केस में आजम-परिवार पर संकट गहराया: सजा बढ़ाने की मांग पर सेशन कोर्ट में सुनवाई तेज

azam double pan card case hearing update
रामपुर

सिंघम IPS अजय पाल शर्मा के पहुंचने के बाद डगमगाया था आजम खान का दबदबा, रामपुर में बदल कैसे गया ‘पावर गेम’

how azam khan affected after arrival of singham ips ajay pal sharma rampur news
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.