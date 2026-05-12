रामपुर कोर्ट में आजम खान परिवार पर कानूनी शिकंजा: दो पासपोर्ट केस और स्कूल फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई

अदालत के फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल कर सजा को चुनौती दी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए सजा बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस शुरू की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मई 2026 की तारीख निर्धारित कर दी।