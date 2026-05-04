रामपुर में तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

शाहबाद पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना इस भीषण हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना के समय सड़क की स्थिति और दृश्यता कैसी थी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रात के समय वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।