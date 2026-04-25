रामपुर में महिला आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम, भाजपा महिला नेताओं का उग्र प्रदर्शन, सपा-कांग्रेस के पुतले फूंके

Women Reservation Protest: महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देशभर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपा महिला नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधेयक पारित न होने से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली-लखनऊ हाईवे-9 पर एकत्रित होकर उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए माहौल को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया।