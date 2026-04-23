आजम खान के मामलों में बढ़ी हलचल: रामपुर कोर्ट में बहस पूरी, अब फैसलों पर टिकी निगाहें

Azam Khan Case: यूपी के रामपुर की अदालतों में सपा नेता आजम खान से जुड़े मामलों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दो अहम मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कानूनी प्रक्रिया ने एक निर्णायक मोड़ लिया। लंबे समय से चल रहे इन मामलों में अब तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है, जिससे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। अदालत में हुई इस सुनवाई ने यह संकेत दे दिया है कि अब केस निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है।