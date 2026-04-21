दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर पेड़ से टकराई 92 मजदूरों से भरी बस, रामपुर हाईवे पर मची चीख-पुकार

हादसा उस समय हुआ जब पंजाब के लुधियाना में विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले 92 श्रमिक एक निजी डबल डेकर बस बुक करके अपने घर गोंडा की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और श्रमिकों के अनुसार, बस की रफ्तार काफी तेज थी। जैसे ही बस रामपुर जिले के ग्राम दुगनपुर के पास पहुंची, चालक ने अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। बस पहले तेज धमाके के साथ डिवाइडर से टकराई और फिर लहराते हुए सीधे सड़क किनारे पेड़ में जा समाई।