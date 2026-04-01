रामपुर में करोड़ों की GST चोरी का भंडाफोड़: फर्जी कंपनियों के जाल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

GST Fraud Arrested Rampur: रामपुर में आर्थिक अपराध के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई न सिर्फ एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करती है, बल्कि संगठित तरीके से चल रहे फर्जी कंपनियों के नेटवर्क की भी परतें खोलती है। आरोपी की पहचान मोहसिन उर्फ मोहसिनउद्दीन के रूप में हुई है, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था।