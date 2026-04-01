रामपुर में करोड़ों की GST चोरी का भंडाफोड़: फर्जी कंपनियों के जाल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

रामपुर में करोड़ों की GST चोरी का भंडाफोड़ | Image - FB/@RampurPolice
GST Fraud Arrested Rampur: रामपुर में आर्थिक अपराध के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई न सिर्फ एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करती है, बल्कि संगठित तरीके से चल रहे फर्जी कंपनियों के नेटवर्क की भी परतें खोलती है। आरोपी की पहचान मोहसिन उर्फ मोहसिनउद्दीन के रूप में हुई है, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था।
इस मामले की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को थाना गंज में दर्ज एक मुकदमे से हुई थी। राज्य कर विभाग के अधिकारी की शिकायत पर जीएसटी रिटर्न और प्रपत्रों में हेराफेरी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनके माध्यम से सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मोहसिन का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया।
अपराध शाखा और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से दो लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड और बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी फर्जी कंपनियों का निर्माण कर और नकली बिलिंग के जरिए जीएसटी चोरी के इस बड़े नेटवर्क को चला रहा था।
पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार केवल रामपुर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा यह अभियान स्पष्ट करता है कि रामपुर पुलिस आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग