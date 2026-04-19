चलती ट्रेन में खौफ का खेल खत्म: रामपुर में चार बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक घायल, नकदी बरामद

Train Robbery Arrest Rampur: रामपुर में चलती ट्रेन में हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों को पुलिसकर्मी बनकर लूटने वाले चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई रविवार तड़के बिलासपुर-रुद्रपुर बॉर्डर इलाके में की गई।