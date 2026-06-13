बरेली की इस नहर पर बनेगा पुल, प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने किया सेतु निर्माण का शुभारंभ, जल भराव से कई गांव के लोगों को मिलेगा छुटकारा

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी सेतु निर्माण को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण इस पुल की मांग कर रहे थे, जो अब साकार होने जा रही है।

इस अवसर पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह एवं जयपाल सिंह व्यस्त, नवाबगंज विधायक डॉ. एम.पी. आर्या, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, सेतु निगम के सहायक अभियंता बद्री प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।