अपराधियों पर डीआईजी का सर्जिकल स्ट्राइक: 98 एनकाउंटर में 175 गिरफ्तार, दो ढेर, 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में 9 अक्टूबर 2025 को हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी और कई जिलों में वांछित कुख्यात अपराधी इफ्तेकार उर्फ धूम उर्फ लड्डे उर्फ सोल्जर मारा गया। उसके खिलाफ हत्या और डकैती समेत 19 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल, कारतूस, नकदी और बाइक बरामद की थी। वहीं इज्जतनगर क्षेत्र में अपनी सास और साले की चाकू से हत्या तथा पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाले अफसर खां उर्फ बोरा को 17 मार्च 2026 को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया था। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए थे।