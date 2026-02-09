9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

भमोरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, फिर हुआ ये…

भमोरा क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जोरों की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को गोलियां मारकर धर दबोचा। दोनों बदमाश बाइक चोरी और लूट की कई वारदातों में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान इन बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 09, 2026

बरेली। भमोरा क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जोरों की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को गोलियां मारकर धर दबोचा। दोनों बदमाश बाइक चोरी और लूट की कई वारदातों में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान इन बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इलाके में पुलिस का व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया।

रम्पुरा बुजुर्ग अंडरपास के पास रविवार देर रात पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि दो कुख्यात बदमाश इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर छापा मारा और बदमाशों को घेर लिया। जैसे ही बदमाशों ने देखा कि उन्हें घेर लिया गया है, उन्होंने बिना किसी खौफ के पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, और हर ओर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस की कड़ी जवाबी कार्रवाई

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाशों के पैर छलनी हो गए और वे मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस ने तुरंत इन दोनों को दबोच लिया और उन्हें हथकड़ी पहनाकर घटनास्थल से उठाकर अस्पताल भेज दिया। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों के पास से दो अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, चोरी की दो मोटरसाइकिलें और लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस बरामदगी से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों बदमाश लंबे समय से इलाके में चोरियां और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।

बदमाशों की पहचान, और खुलासे की उम्मीद

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जफर उर्फ जफरुद्दीन और सुदामा उर्फ केशव दिवाकर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों अपराधी इलाके में दर्जनों वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल, इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इनसे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

सीओ आंवला का बयान

सीओ आंवला, नितिन कुमार ने कहा कि इस मुठभेड़ में पुलिस की बहादुरी और तत्परता से दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। पुलिस के इस एक्शन के बाद से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ खौफ का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि वह अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगी, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 11:44 am

Published on:

09 Feb 2026 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भमोरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, फिर हुआ ये…

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फ्लैशबैक रेस्टोरेंट की लिफ्ट बनी खौफ का पिंजरा, आधे घंटे तक फंसे रहे दस बच्चे, घबराहट और चीखों से बरपा हंगामा

बरेली

कस्तूरबा विद्यालय में फूटा छात्राओं का गुस्सा, भूख हड़ताल पर बैठीं 70 बालिकाएं, जानें क्यों…

बरेली

मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में खुली पोल… निरीक्षण में फिसड्डी निकले अर्बन हेल्थ सेंटर, डिप्टी सीएमओ ने लगाई फटकार, फिर दे दिए ये निर्देश

बरेली

भंडारे में भजन पर बवाल, लाठी-डंडों के साथ पहुंचे युवक, मची भगदड़, कई लोग हिरासत में

बरेली

हिस्ट्रीशीटर कन्हैया गुलाटी पर चार मुकदमे दर्ज, अब तक 55 हो चुकीं एफआईआर, अंडर ग्राउंड हुए धोखेबाज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.