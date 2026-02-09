भमोरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, फिर हुआ ये…

बरेली। भमोरा क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जोरों की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को गोलियां मारकर धर दबोचा। दोनों बदमाश बाइक चोरी और लूट की कई वारदातों में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान इन बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इलाके में पुलिस का व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया।
रम्पुरा बुजुर्ग अंडरपास के पास रविवार देर रात पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि दो कुख्यात बदमाश इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर छापा मारा और बदमाशों को घेर लिया। जैसे ही बदमाशों ने देखा कि उन्हें घेर लिया गया है, उन्होंने बिना किसी खौफ के पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, और हर ओर अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाशों के पैर छलनी हो गए और वे मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस ने तुरंत इन दोनों को दबोच लिया और उन्हें हथकड़ी पहनाकर घटनास्थल से उठाकर अस्पताल भेज दिया। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों के पास से दो अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, चोरी की दो मोटरसाइकिलें और लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस बरामदगी से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों बदमाश लंबे समय से इलाके में चोरियां और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जफर उर्फ जफरुद्दीन और सुदामा उर्फ केशव दिवाकर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों अपराधी इलाके में दर्जनों वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल, इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इनसे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
सीओ आंवला, नितिन कुमार ने कहा कि इस मुठभेड़ में पुलिस की बहादुरी और तत्परता से दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। पुलिस के इस एक्शन के बाद से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ खौफ का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि वह अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगी, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग