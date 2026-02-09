भमोरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, फिर हुआ ये…

सीओ आंवला, नितिन कुमार ने कहा कि इस मुठभेड़ में पुलिस की बहादुरी और तत्परता से दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। पुलिस के इस एक्शन के बाद से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ खौफ का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि वह अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगी, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे।