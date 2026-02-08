मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में खुली पोल… निरीक्षण में फिसड्डी निकले अर्बन हेल्थ सेंटर, डिप्टी सीएमओ ने लगाई फटकार, फिर दे दिए ये निर्देश

अधिकारियों ने समय से ओपीडी संचालन, दवाओं की पूरी उपलब्धता, जांच सेवाएं, टीकाकरण और साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मरीजों से बदसलूकी या टालमटोल करने पर भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दावा किया कि सामने आई कमियों को तुरंत दूर किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अब स्वास्थ्य केंद्रों पर मनमानी नहीं चलेगी और आम जनता को बेहतर इलाज देना हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।