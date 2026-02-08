हिस्ट्रीशीटर कन्हैया गुलाटी पर चार मुकदमे दर्ज, अब तक 55 हो चुकीं एफआईआर, अंडर ग्राउंड हुए धोखेबाज

हिस्ट्रीशीट खुलने के साथ ही बारादरी थाने में ठगी के चार बड़े मुकदमे दर्ज हुए। इज्जतनगर के करमपुर चौधरी निवासी फरीद खान ने 20 लाख रुपये की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मीरगंज के विक्रम कुमार मौर्य ने 5 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर निवासी सुनील कुमार सिंह ने 38 लाख रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सिद्धार्थनगर निवासी दिलीप कुमार ने 5.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। एक ही दिन में हुए इन 4 मुकदमों के दर्ज होते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।