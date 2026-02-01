कस्तूरबा विद्यालय में फूटा छात्राओं का गुस्सा, भूख हड़ताल पर बैठीं 70 बालिकाएं, जानें क्यों…

मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और शिक्षक मौके पर पहुंचे। समझाने-बुझाने के बाद छात्राओं ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। ग्राम प्रधान संदीप सिंह ने दो दिन के भीतर खराब हेडपंप ठीक कराने का आश्वासन दिया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रद्युम्न गंगवार भी कार्यकर्ताओं के साथ विद्यालय पहुंचे और तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। पूरा मामला सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ। इंचार्ज संगीता भास्कर का कहना है कि छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही सभी कमियां दूर की जाएंगी। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि जब तक छात्राएं भूख हड़ताल पर नहीं बैठीं, तब तक जिम्मेदार क्यों नहीं जागे।