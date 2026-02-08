भंडारे में भजन पर बवाल, लाठी-डंडों के साथ पहुंचे युवक, मची भगदड़, कई लोग हिरासत में

मंदिर परिसर में जगह कम होने के कारण गांव के ही अशोक के मकान पर भंडारे की व्यवस्था की गई थी। आसपास के गांवों को मिलाकर करीब 5000 लोगों के भोजन की तैयारी थी। घटना के वक्त करीब 200 से अधिक लोग मौजूद थे। हंगामा होते ही वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए और लोग कार्यक्रम स्थल छोड़कर भाग खड़े हुए। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के पास मुस्लिम बस्ती होने के चलते पहले भी डीजे को लेकर आपत्ति जताई जाती रही है। इस बार भंडारे में भजन बजने पर विवाद अचानक उग्र हो गया। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।