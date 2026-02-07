आवास विकास परिषद में खेल, बेटा बना सेटिंग मैनेजर करोड़ों के टेंडर रिटायर पिता की फर्म पर, बरेली से लखनऊ तक खलबली

जानकारी के अनुसार, परिषद से रिटायर कर्मचारी के पुत्र विनय कुमार ने एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से खुद को परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात करा लिया। आरोप है कि इसी पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने पिता के नाम से संचालित काव्या इंटरप्राइजेज को टेंडर दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि हाल ही में काव्या इंटरप्राइजेज की ओर से करीब सवा करोड़ रुपये के टेंडर के लिए निविदा डाली गई है। इससे पहले भी उक्त फर्म को परिषद से कई कार्यों के टेंडर मिलने की बात सामने आई है।