हाईवे पर ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा… पुलिस ने मारा छापा, 3 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ढाबा संचालक कुंवरपाल यादव की शह पर यह पूरा नेटवर्क चल रहा था। महिलाओं को फोन कर बुलाया जाता था और हर सौदे में ढाबा संचालक और मालिक दोनों की मोटी हिस्सेदारी रहती थी। पुलिस का कहना है कि ढाबा मालिक गजेन्द्र सिंह भी इस गंदे धंधे में बराबर का साझेदार है, जो छापे के दौरान फरार हो गया। गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि हर ग्राहक से 500 से लेकर 2000 रुपये तक लिए जाते थे। जो ग्राहक ढाबा संचालक के जरिए आते थे, उसमें उसका कमीशन तय रहता था। वहीं, जो ग्राहक महिलाएं खुद लेकर आती थीं, उसमें भी ढाबे को हिस्सा देना पड़ता था। यानी पूरा सिस्टम कमीशन पर चल रहा था।