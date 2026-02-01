एक हजार करोड़ की ठगी के आरोपी गुलाटी पर अब तक 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, दो करोड़ की एक और एफआईआर

बाराबंकी के शहर कोतवाली क्षेत्र के कमरिया बाग रोड सत्यप्रेमी नगर निवासी ब्रह्मस्वरूप सैनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कैनविज कंपनी में 11.17 लाख रुपये निवेश किए थे। उनके साथ 59 अन्य लोगों ने भी कंपनी में निवेश किया, जिनकी कुल राशि दो करोड़ रुपये से अधिक है। सैनी का कहना है कि पहले पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसीजेएम कक्ष संख्या एक की अदालत में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कन्हैया गुलाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिस पर अब बारादरी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।