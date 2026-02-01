बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से स्मैक की तस्करी कर रहा था हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 लाख की खेप बरामद

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह दो अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लंबे समय से स्मैक तैयार कर उसकी सप्लाई करता था। पुलिस ने बताया कि फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है और उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में मीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से गिरोह के नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी हाल में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।