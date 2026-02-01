824 करोड़ के रिंग रोड से बरेली को जाम से मिलेगा छुटकारा, चौबारी बनेगा नया ट्रांसपोर्ट हब, नए बस अड्डे की मंजूरी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से झुमका तिराहा स्थित धंतिया गांव से इज्जतनगर, सुभाषनगर, चौबारी होते हुए इन्वर्टिस के पास तक रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। 824 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना पर कार्यदायी कंपनी आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन समतलीकरण और मिट्टी भराव का काम तेज कर दिया है। रिंग रोड पर दो फ्लाइओवर, चार आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज), चार बड़े पुल और सात छोटे पुल बनेंगे। जहां-जहां सीसी रोड और खड़ंजा रास्ते पड़ रहे हैं, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा बल्कि ऊपर से पुल बनाकर रिंग रोड को आगे निकाला जाएगा।