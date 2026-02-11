तमंचे की नोक पर अपहरण… फिर गन्ने के खेत में किया गैंगरेप, नहर में कूदी किशोरी, फिर हुआ ये

परिजनों का आरोप है कि सलमान शाह, फिरोज शाह और समीर तीनों किशोरी को जबरन बाइक पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद उसे गंभीर हालत में खेत में ही छोड़ दिया गया। घायल और डरी-सहमी किशोरी किसी तरह उठी और पास की नहर में कूद गई। कुछ समय बाद वह बाहर निकली और फटे कपड़ों में घर पहुंची। बेटी की हालत देखकर परिवार सन्न रह गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।