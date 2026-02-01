एयर इंडिया नौकरी के नाम पर 23.5 लाख की ठगी, कईयों को थमाया फर्जी ऑफर लेटर, मुकदमा दर्ज

तुलाशेरपुर निवासी देवेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि बीटेक पास करने के बाद उन्हें और उनके परिचितों को एयर इंडिया में एसोसिएट की नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। चौपुला क्षेत्र में रहने वाले विशाल और उसके साथी दयाशंकर, विपिन, सोनू व अभिषेक ने दावा किया कि उनकी एयरलाइन कंपनी में सीधी पकड़ है और चयन पक्का है। देवेंद्र के मुताबिक, उन्होंने अपने भाई, एक दोस्त और बीटेक कर चुकी एक युवती की नौकरी लगवाने की बात कही। आरोपियों ने चयन प्रक्रिया, मेडिकल और ट्रेनिंग के नाम पर किस्तों में रकम मांगनी शुरू कर दी।