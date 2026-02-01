भारत-नेपाल बॉर्डर पर टास्कफोर्स सक्रिय, तस्करों से लेकर तोता पालकों तक पर गिरेगी गाज

बैठक में बार्डर पिलर्स की सुरक्षा से लेकर जाली मुद्रा, मानव तस्करी, खाद-खाद्यान्न की तस्करी, वाहन चोरी, मादक पदार्थों की आवाजाही और अवैध कटान जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने दावा किया कि फिलहाल खाद व खाद्यान्न तस्करी का कोई इनपुट नहीं है, लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चौकसी बढ़ाई जाएगी। संयुक्त कार्रवाई की रणनीति पर जोर देते हुए कहा गया कि सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और प्रशासन मिलकर ऑपरेशन चलाएं, ताकि सीमावर्ती गांव अपराधियों की शरणस्थली न बन सकें।