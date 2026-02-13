खुद से नहीं मिल रही थी एक साल के बेटे की शक्ल… शक में अंधे बाप ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, तालाब में फेंका शव

थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोमपाल को गांव के खेतों से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दर्दनाक वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। शक और नशे ने एक परिवार को उजाड़ दिया। गांव के लोग भी आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।