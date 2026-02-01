सड़क पर बारात, गैलरी से जाम तो जाएगा लाइसेंस… होटल-बैंक्वेट हॉल वालों को प्रशासन का अंतिम अल्टीमेटम

पुलिस अधीक्षक यातायात मो. अकमल खान ने कहा कि बीच सड़क पर बारात निकालकर शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता। बारात केवल निर्धारित व्यवस्था में ही निकले। सभी वाहन चिन्हित पार्किंग में खड़े कराए जाएं। पीलीभीत बाईपास और बदायूं रोड जैसे क्षेत्रों में निगरानी और बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने चेताया कि कुछ संस्थान अपने सामने डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बना लेते हैं, जो बड़े हादसों की वजह बनते हैं। ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज होगा। किसी भी कीमत पर डिवाइडर से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।