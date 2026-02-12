अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ गरजे किसान, कलक्ट्रेट पर हंगामा, कार चालक को दौड़ाया, फिर हुआ ये…

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि एक कार चालक ने उनके एक साथी को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। हालांकि, प्रदर्शनकारी घायल किसान का नाम स्पष्ट नहीं बता सके। आरोप है कि चालक कार को दूर खड़ा कर पैदल निकल रहा था, तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और मारपीट की कोशिश की। मौके पर मौजूद एसआई शिव सिंह चाहर ने हस्तक्षेप कर चालक को भीड़ से छुड़ाया और कोतवाली भेज दिया। कार पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था और उसमें एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि कार किशोर सुधार गृह से जुड़े एक अधिकारी की निजी गाड़ी थी, हालांकि घटना के समय अधिकारी उसमें सवार नहीं थे।