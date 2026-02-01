बजट की सौगात : बरेली की दूध कंपनी किसानों के लिए साबित होगी गेम चेंजर, बिचौलियों को नहीं सीधे पशुपालकों को मिलेगा दूध का दाम

वर्षों से खेत बर्बाद कर रहे छुट्टा गोवंश पर सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये रख-रखाव के लिए और 100 करोड़ रुपये वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावित किए हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के तहत 1,13,631 पशुपालकों को 1,81,418 गोवंश सुपुर्द किए जा चुके हैं। पहले 30 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, 1 अक्टूबर 2023 से यह राशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गोवंश कर दी गई है। यह भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे खातों में जाएगा। हालांकि सवाल बना हुआ है—क्या 50 रुपये प्रतिदिन वास्तविक भरण-पोषण के लिए पर्याप्त हैं। सरकार ने पशु रोग नियंत्रण के लिए 253 करोड़ और पशु चिकित्सालयों व संघ केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दावा है कि टीकाकरण तेज होगा और बीमारियों पर प्रभावी रोक लगेगी।