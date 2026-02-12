12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

होली पर अब नहीं होगी कन्फर्म सीट की टेंशन, बरेली से गुजरेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, जाने कैसे आसान होगा आपका सफर

होली पर घर जाने की चिंता में घिरे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कन्फर्म टिकट के लिए लंबी वेटिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। रेलवे ने बरेली से होकर गुजरने वाली चार नई स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों के चलते मार्च के पहले सप्ताह में टिकट कन्फर्म कर पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 12, 2026

बरेली। होली पर घर जाने की चिंता में घिरे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कन्फर्म टिकट के लिए लंबी वेटिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। रेलवे ने बरेली से होकर गुजरने वाली चार नई स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों के चलते मार्च के पहले सप्ताह में टिकट कन्फर्म कर पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

चार मार्च को होली है और अभी से अप-डाउन ट्रेनों में सीटों को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण बुकिंग रोकनी पड़ी। इसी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन तय किया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

कन्फर्म सीट का नया मौका, जानें कौन-सी ट्रेन कब

रेलवे ने जिन चार स्पेशल ट्रेनों का संचालन घोषित किया है, वे सीधे तौर पर बरेली होकर गुजरेंगी। ऐसे में रुहेलखंड के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।
05005 बढ़नी–अमृतसर स्पेशल
चार से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार। बढ़नी से दोपहर 3:10 बजे चलकर रात 11:10 बजे बरेली पहुंचेगी।
05006 अमृतसर–बढ़नी स्पेशल
पांच से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार। अमृतसर से 12:45 बजे चलकर रात 10:34 बजे बरेली पहुंचेगी।
05301 मऊ–अंबाला स्पेशल
पांच से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार। मऊ से सुबह चार बजे प्रस्थान कर दोपहर तीन बजे बरेली आएगी।
05302 अंबाला–मऊ स्पेशल
छह से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार। अंबाला से रात 1:38 बजे चलकर सुबह 10:38 बजे बरेली पहुंचेगी।
इन ट्रेनों के संचालन के बाद त्योहार पर टिकट का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच या और स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं।

इन ट्रेनों में थी भारी वेटिंग

मार्च के पहले सप्ताह में राजधानी एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, अवध असम, सहरसा गरीब रथ, दिल्ली–हावड़ा सुपरफास्ट, मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। काशी विश्वनाथ, राप्ती गंगा, अयोध्या एक्सप्रेस और लखनऊ मेल में भी कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया था।
अब स्पेशल ट्रेनों के जुड़ने से बरेली से होकर गुजरने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

अप्रैल से ट्रेनों के किराए में भी राहत

रेलवे ने एक और फैसला लिया है। बरेली होकर गुजरने वाली तीन सुपरफास्ट ट्रेनें 14 अप्रैल से मेल एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएंगी। इससे किराए में भी कुछ कमी आएगी और यात्रियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 10:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / होली पर अब नहीं होगी कन्फर्म सीट की टेंशन, बरेली से गुजरेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, जाने कैसे आसान होगा आपका सफर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक हजार करोड़ की ठगी के आरोपी गुलाटी पर अब तक 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, दो करोड़ की एक और एफआईआर

बरेली

आग के साथ अब आपदा पर भी वार, बरेली फायर ब्रिगेड के बेड़े में जुड़ा मल्टी डिजास्टर रेस्पांस वाहन, हाईराइज रेस्क्यू में मिलेगी नई ताकत

बरेली

824 करोड़ के रिंग रोड से बरेली को जाम से मिलेगा छुटकारा, चौबारी बनेगा नया ट्रांसपोर्ट हब, नए बस अड्डे की मंजूरी

बरेली

हल्के बुखार में एंटीबायोटिक गटकना खतरनाक, रेजिस्टेंस बढ़ा तो भविष्य का इलाज होगा मुश्किल, जानें क्या हैं इसके नुकसान

यूपी न्यूज

बजट की सौगात : बरेली की दूध कंपनी किसानों के लिए साबित होगी गेम चेंजर, बिचौलियों को नहीं सीधे पशुपालकों को मिलेगा दूध का दाम

यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.