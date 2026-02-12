होली पर अब नहीं होगी कन्फर्म सीट की टेंशन, बरेली से गुजरेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, जाने कैसे आसान होगा आपका सफर

रेलवे ने जिन चार स्पेशल ट्रेनों का संचालन घोषित किया है, वे सीधे तौर पर बरेली होकर गुजरेंगी। ऐसे में रुहेलखंड के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।

05005 बढ़नी–अमृतसर स्पेशल

चार से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार। बढ़नी से दोपहर 3:10 बजे चलकर रात 11:10 बजे बरेली पहुंचेगी।

05006 अमृतसर–बढ़नी स्पेशल

पांच से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार। अमृतसर से 12:45 बजे चलकर रात 10:34 बजे बरेली पहुंचेगी।

05301 मऊ–अंबाला स्पेशल

पांच से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार। मऊ से सुबह चार बजे प्रस्थान कर दोपहर तीन बजे बरेली आएगी।

05302 अंबाला–मऊ स्पेशल

छह से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार। अंबाला से रात 1:38 बजे चलकर सुबह 10:38 बजे बरेली पहुंचेगी।

इन ट्रेनों के संचालन के बाद त्योहार पर टिकट का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच या और स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं।