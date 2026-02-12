12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

बचपन की सहेलियां को शादी के बाद भी अलग होना नहीं था मंजूर, ट्रेन के आगे लगा दी छलांग

Two girl friends commit suicide उन्नाव की रहने वाली महिला अपने मायके गई और सहेली का हाथ पकड़ कर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। बचपन का साथ शादी के बाद भी छोड़ना दोनों को मंजूर नहीं था।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 12, 2026

दो सहेलियों ने की आत्महत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Childhood two girl friends commit suicide उन्नाव से लखनऊ अपने मायके पहुंची महिला सीधे अपनी सहेली के पास गई। दोनों का खेत में मिलने का वादा था। यहां पर उन्होंने अपनी चप्पलें छोड़ी और रेलवे पटरी की तरफ चल दी। दोनों सहेलियों ने हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों घरों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को किसी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाने से इनकार कर दिया। घटना दिलावर नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग की है।

ससुराल से गई थी मायके

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र अंतर्गत धनैया खेड़ा निवासी ईशू की शादी मई 2025 में लखनऊ की रहने वाली नीतू (23) निवासी राजाखेड़ा मानकौटी के साथ हुई थी। बीते 12 फरवरी को नीतू अपने देवर के साथ मायके गई थी। यहां पर उसने अपने देवर को यह बताया कि वह सहेली शशि से मिलने के लिए जा रही है और उसे भेज दिया। बताया जाता है कि नीतू सीधे खेत में गई, जहां खेत में उसकी मुलाकात शशि से हुई।

ट्रेन के आगे कूद दी जान

यहां से दोनों सहेलियां हाथ पकड़ी और रेलवे लाइन की तरफ चली गईं। यहां ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर रेलवे पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। शव के शिनाख्त का प्रयास किया गया, जिसकी शिनाख्त मानकौटी राजाखेड़ा निवासी शशि (20) और नीतू (23) के रूप में हुई।

बचपन की सहेली को शादी के बाद भी अलग रहना मंजूर नहीं

घरवालों के अनुसार नीतू और शशि बचपन की सहेलियां थीं जो हमेशा साथ रहती थीं। नीतू शादी के बाद जब कभी ससुराल से मायके आई तो शशि से मुलाकात करती थी। दोनों का समय आपस में बातचीत करके ही बीत जाता था। घर वालों ने कई बार डांटा, लेकिन दोनों सहेलियों पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका मिलना जुलना बना रहता था।

घटना से ग्रामीण भी आहत

ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बचपन से एक साथ पली-बढ़ीं, स्कूल की पढ़ाई भी साथ-साथ हुई और मौत को भी एक साथ गले लगा लिया। दोनों ही परिवारों की तरफ से किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। एसीपी मलिहाबाद ने बताया कि घर वालों ने आरोप लगाने से इनकार किया है। दोनों बचपन की सहेलियां थीं। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / बचपन की सहेलियां को शादी के बाद भी अलग होना नहीं था मंजूर, ट्रेन के आगे लगा दी छलांग

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में जमानत नहीं

उन्नाव

Unnao rape case: 9 फरवरी का दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खास, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

कुलदीप सिंह सेंगर, फोटो सोर्स- पत्रिका फाइल फोटो
उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस और विपक्ष संसद को सड़क बनाना चाहती

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर पति-पत्नी और बेटे-बेटी की मौत, ट्रकों की टक्कर के बाद हुआ हादसा

क्षेत्राधिकारी हसनगंज, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

उन्नाव में मौसम ने बदली करवट, छाया घनघोर अंधेरा, बादल गरजने के साथ हुई जमकर बारिश

सुबह से मौसम हुआ खराब, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.