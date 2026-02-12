बचपन की सहेलियां को शादी के बाद भी अलग होना नहीं था मंजूर, ट्रेन के आगे लगा दी छलांग

Childhood two girl friends commit suicide उन्नाव से लखनऊ अपने मायके पहुंची महिला सीधे अपनी सहेली के पास गई। दोनों का खेत में मिलने का वादा था। यहां पर उन्होंने अपनी चप्पलें छोड़ी और रेलवे पटरी की तरफ चल दी। दोनों सहेलियों ने हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों घरों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को किसी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाने से इनकार कर दिया। घटना दिलावर नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग की है।